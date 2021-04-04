Известная певица MARUV (Анна Корсун) показала себя в новом дерзком образе
Как пишет Politeka.net, Анна уже давно обрела популярность, исполняя песни на английском языке и используя эпатажные образы. Красотка обожает дерзкие вещи, постоянно использует кожу, плетки и другие интересные аксессуары. Девушка настолько стала успешной, что ее хотели отправить на "Евровидение" от Украины, но из-за скандала певица не смогла представлять страну.
Сейчас звезда продолжает активно подогревать интерес к своей персоне в Инстаграм. Корсун публикует фото, где показывает себя в вызывающих и горячих образах. Этот раз не стал исключением, ведь Корсун надела кожаную куртку, очки, шапку и клетчатое мини. Девушка выставила одну ножку, легонько заигрывая перед фанатами.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр Анна опубликовала в сторис, но так и хочется добавить: "Госпожа вошла в чат, дерзость зашкаливает".
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Мы писали, что украинская певица MARUV (Анна Корсун) раскрыла секрет похудения.
"Итак внимание! Вы сейчас смотрите на женщину, которая проспала сутки. Вот она! И это не предел... И кстати хочу сказать, чтобы похудеть, лучший способ - это тупо спать, потому что, проснулась я сегодня просто высохшая, как воблочка: худенькая, рельефненькая... Поэтому, друзья, спите побольше, а ешьте поменьше", - улыбаясь, произнесла артистка.
Напомним, растрепанная MARUV в коже и прозрачной сеточке завела даже Никитюк с Андраде, видео
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