Популярная украинская певица MARUV устроила для своих поклонников соблазнительное шоу в бассейне

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) поделилась жарким видео в своем ТикТоке. На кадрах она показала, как развлекается в бассейне.

На коротком видео MARUV предстает лежащей в воде. Для этих кадров она надела стильный черный купальник слитной модели с кокетливыми полосочками ткани, пересекающими большой вырез на животе.

Красотка полулежит на воде, удерживая себя на плаву. Она томно откидывает голову назад под музыку, а затем соблазнительно проводит руками по телу и выгибает спину.

«Чисто на басик залетела на минутку что бы видосик снять», - подписала кадры MARUV.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Офигенная», «Ну какова красота», «Го розовые волосы», «невероятно красивая», «можно смотреть вечно», «Блииин, я не перестаю тобой восхищаться», «Это я когда получил зарплату», «Это офигительно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что MARUV устроила фотосессию в стиле ретро.

На новых черно-белых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации и предстала перед фанатами в необычном чувственном образе. На ней роскошное темное платье с корсетом и пушисты декором, с длинными перчатками выше локтей.

@maruvofficial Чисто на басик залетела на минутку что бы видосик снять🤪 ♬ Crush - Maruv

Напомним, скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".

Также Politeka писала, располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".