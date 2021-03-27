Популярная украинская певица MARUV устроила для своих поклонников соблазнительное шоу в бассейне
Как пишет Politeka.net, Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) поделилась жарким видео в своем ТикТоке. На кадрах она показала, как развлекается в бассейне.
На коротком видео MARUV предстает лежащей в воде. Для этих кадров она надела стильный черный купальник слитной модели с кокетливыми полосочками ткани, пересекающими большой вырез на животе.
Красотка полулежит на воде, удерживая себя на плаву. Она томно откидывает голову назад под музыку, а затем соблазнительно проводит руками по телу и выгибает спину.
«Чисто на басик залетела на минутку что бы видосик снять», - подписала кадры MARUV.
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Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Офигенная», «Ну какова красота», «Го розовые волосы», «невероятно красивая», «можно смотреть вечно», «Блииин, я не перестаю тобой восхищаться», «Это я когда получил зарплату», «Это офигительно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что MARUV устроила фотосессию в стиле ретро.
На новых черно-белых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации и предстала перед фанатами в необычном чувственном образе. На ней роскошное темное платье с корсетом и пушисты декором, с длинными перчатками выше локтей.
Напомним, скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.
Как сообщала Politeka, бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".
Также Politeka писала, располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".