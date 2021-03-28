Украинская певица MARUV снялась в пикантной фотосессии, которой покорила сердца фанатов
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. Недавно эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры из новой фотосессии для рекламы белья.
На кадрах MARUV можно увидеть в интересной локации. весьма откровенном образе и смелых позах. Перед камерой эпатажная красотка появилась в роскошном леопардовом образе, который состоит из прозрачных лосин и узкого топа с прозрачными рукавами. Этот наряд подчеркнул все прелести звездной красотки и спереди, и сзади, а завершают образ массивные ботинки на высоких шпильках. Волосы Анны здесь в коротком темном каре, а на ее лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.
В подписи к публикации Корсун рассказала о своем комплекте белья, а также о ценах и способах заказа. Поклонники в восторге от новой фотосессии и соблазнительного образа эпатажной звезды, ее заваливают комплиментами в комментариях к публикации.
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