Известная певица MARUV (Анна Корсун - настоящее имя) устроила фотосессию в белье

Артистка без стеснения эпатирует публику в самых жарких образах, пишет Politeka.net. В своих клипах и на сцене красотка использует наряды с садо-мазо мотивами. Красотка в одном из интервью призналась, что со временем ее стиль может измениться.

Сейчас же артистка позволяет себе самые откровенные фото не только в латексе и виниле, но и в белье. Так, красотка на себе продемонстрировала кружевное белье, созданное в рамках капсульной одежды.

Звезда распахнула халатик, показывая красивые изгибы, и завораживая горячими позами.

Макияж с акцентом на глаза сделал взгляд каким-то хищным.

Снимки были в соответствующей группе Анны.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Вау, даже Моника Беллуччи меркнет перед Марув 😍😂❤️", "Классссс😍❤️😍❤️", "Вауу😍😍", "Ну ИКОНА же!🔝💙💙💙😍 Незаконно быть настолько идеальной😢", "Невероятно красивый комплект на прекрасной девушке", "Замечательный😍💙💙💗💗💗💛💙💛💙💛💙❤💛💙💛💙", "😍Марув вы само совершенство💕🔥😘!!!!", "Бомба пушка звездопад 🌠 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Корсун родилась 15 февраля 1991 года в Павлограде. С детства она занималась музыкой. В 2013 году она стала солисткой группы "The Pringlez", а с 2018 ведет сольную карьеру.

С недавних пор красотка также занимается выпуском своей линии одежды.

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