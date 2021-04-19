Украинская певица MARUV устроила жаркую фотосессию в белье собственного бренда
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. Недавно эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры из новой фотосессии, на которых появилась в том само белье.
На новых снимках MARUV запечатлена в интересной локации, за ее спиной видно интересно декорированную золотом светлую стену. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном комплекте бежевого белья с темным кружевом, а сверху накинула длинный темных халат. Этот наряд только подчеркнул изящные формы и обольстительные изгибы артистки, оставляя место для загадки. Волосы Анны распущены и чуть растрепаны в объемной укладке, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации говорится: "Ты такая милая в нижнем белье", а также есть информация о том, как можно приобрести этот комплект. Пользователи тут же принялись обсуждать снимки MARUV, восхищаясь ее фигурой и необычным образом в нижнем белье. "Богиня", "Красотка", "Огонь", "Обожаю тебя", - пишут поклонники в комментариях.
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