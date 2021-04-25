Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), показала, как празднует после работы

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун является эпатажной украинской исполнительницей, которая создает песни на иностранном языке. Не так давно девушка выпустила песню Call 911, и активно подогревает к ней интерес в социальных сетях.

Этот раз не стал исключением, ведь MARUV опубликовала в сторис Инстаграм кадры, как празднует после работы. Красотка была в прозрачном наряде вместе с девочками-танцовщицами. Все выпили и после этого начали танцевать под новую песню. Корсун была в этот раз с черными волосами, а на голове можно заметить шляпку.

"Отработали лавэ и погнали на тусэ", - написала звезда под кадрами.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как ролик был в сторис, где подобных инструментов нет.

Мы писали, что скандальная украинская певица MARUV впечатлила фанатов экстравагантным образом по случаю своего юбилея.

Артистка решила порадовать поклонников новым откровенным образом в своем любимом стиле. Так, на фото она позирует в полупрозрачном топике с завязками. Наряд полностью обнажает ее грудь, однако MARUV решила все же не выходить за рамки и прикрыла соски специальными черными накладками.

Напомним, MARUV в сетчатых колготках и корсете подогрела интерес к своему новому хиту

А еще Politeka писала, что MARUV покрасовалась перед фотографом в кружевном комплекте, едва прикрывшись халатом

Также Politeka сообщала, что полуголая MARUV, уйдя в разнос, взбесила своим новым танцевальным творением



