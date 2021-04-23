Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV), показала себя в эпатажном образе

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун является украинской певицей, которая исполняет песни на английском языке. Звезда всегда подбирает эпатажные образы для своих съемок, впечатляя эффектными видео. Девушка активно ведет и социальные сети, где продвигает свое творчество.

В этот раз девушка опубликовала видео в ТикТок. Красотка позировала в прозрачном корсете, чулках и трусиках, а образ дополнила красным париком. Анна пустилась в танец, эпатируя фанатов эффектными движениями под свою песню Call 911 - SICKOTOY & Maruv.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии под видео:

"Красотка", "Девушка в красном", "Блин, это лучшее, что я видела сегодня", "Класс, люблю сильно", "А пальцы правильно складывает", "Когда клип?", "Красный восторг", "Морковка", "Супер", "Обожаю тебя".

Ранее мы писали, что украинская певица MARUV устроила жаркую фотосессию в белье собственного бренда.

На новых снимках MARUV запечатлена в интересной локации, за ее спиной видно интересно декорированную золотом светлую стену. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном комплекте бежевого белья с темным кружевом.

Напомним, полуголая MARUV, уйдя в разнос, взбесила своим новым танцевальным творением

А еще Politeka писала, что хищная MARUV показала всю свою страсть в кружевном белье

Также Politeka сообщала, что MARUV в очках и клетчатом мини удивила внешним видом в обычной жизни



