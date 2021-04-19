Українська співачка MARUV влаштувала спекотну фотосесію в білизні власного бренду
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. Нещодавно епатажна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася в тій самій білизні.
На нових знімках MARUV відображена в цікавій локації, за її спиною видно цікаво декоровану золотом світлу стіну. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому комплекті бежевого білизни з темним мереживом, а зверху накинула довгий темних халат. Цей наряд тільки підкреслив витончені форми і звабливі вигини артистки, залишаючи місце для загадки. Волосся Анни розпущене і трохи розпатлане в об'ємній укладанні, а на обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації йдеться: "ти така мила в нижній білизні", а також є інформація про те, як можна придбати цей комплект. Користувачі тут же почали обговорювати знімки MARUV, захоплюючись її фігурою і незвичайним чином в нижній білизні. "Богиня", "Красуня", "Вогонь", "Обожнюю тебе", - пишуть шанувальники в коментарях.
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