Українська співачка MARUV влаштувала спекотну фотосесію в білизні власного бренду

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. Нещодавно епатажна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася в тій самій білизні, а тепер показала запальні танці разом з шаленими дівчатками їх свого шоу-балету.

На відео MARUV і її танцівниці відображені в цікавій локації, яка нагадує дитячу кімнату. Всі красуні на цих кадрах танцюють у відвертих нарядах, сама ж Анна з'явилася перед камерою в незвичайному темному комбінезоні, який ледь прикриває всі пікантні місця на її тілі. Волосся співачки розпущене і розпатлане, а на її обличчі яскравий макіяж. на початку ролика всі дівчата дружно цокаються склянками і випивають щось схоже на вино, а потім одночасно ставлять посуд на підлогу і починають невпопад рухатися. Найбільше виділяється сама MARUV, адже її танець нагадав шанувальникам лезгинку.

У підписі до ролика Анна написала: "Коли відпрацювали лаве і погнали на тусе". Користувачі не залишилися байдужі, багатьох такі вольності дівчат трохи збентежили, так що танець почали активно обговорювати. "Дівчата вогонь", "У дитячій кімнаті", "Марув танцює лезгинку?", "Вогонь дівчата!", "Так, вистачить на сьогодні Інтернету", "Які стрункі дівчатка, не все правда", "Фу... Так огидно дивитися на вас... Та ще дитячий майданчик", "Так нормально, заздріть мовчки, панове", - пишуть в коментарях.

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