Украинская певица MARUV устроила жаркую фотосессию в белье собственного бренда

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. Недавно эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры из новой фотосессии, на которых появилась в том само белье, а теперь показала зажигательные танцы вместе с шальными девочками их своего шоу-балета.

На видео MARUV и ее танцовщицы запечатлены в интересной локации, которая напоминает детскую комнату. Все красотки на этих кадрах пляшут в откровенных нарядах, сама же Анна появилась перед камерой в необычном темном комбинезоне, который едва прикрывает все пикантные места на ее теле. Волосы певицы распущены и растрепаны, а на ее лице яркий макияж. в начале ролика все девушки дружно чокаются стаканами и выпивают что-то похожее на вино, а потом одновременно ставят посуду на пол и начинают невпопад двигаться. Больше всего выделяется сама MARUV, ведь ее танец напомнил поклонникам лезгинку.

В подписи к ролику Анна написала: "Когда отработали лавэ и погнали на тусэ". Пользователи не остались равнодушны, многих такие вольности девушек немного смутили, так что танец начали активно обсуждать. "Девушки огонь", "В детской комнате", "Марув танцует лезгинку?", "Огонь девчонки!", "Так, хватит на сегодня интернета", "Какие стройные девочки, не все правда", "Фу... Так противно смотреть на вас... Да еще детская площадка", "Да нормально, завидуйте молча, господа", - пишут в комментариях.

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