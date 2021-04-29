Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) нарядилась медсестрой и полечила знаменитого российского певца Филиппа Киркорова

Как пишет Politeka.net, скандальная артистка озадачила поклонников новым постом на своей странице в Іnstagram. В публикации певица решила поделиться сюрпризом, который покорит зрителей из-за нового клипа. MARUV и Киркоров вместе снялись в клипе KOMILFO, который мир увидит уже завтра, 30 апреля.

"Вот такой сюрпрайз вас ждёт 30.04🔥 Киркоров & MARUV - KOMILFO

Как вам такой поворот событий?", - подписала артистка фото, на котором вставляет Киркорову в рот пилюлю.

Ранее артисты делились мини-трейлером, чтобы подогреть интерес публики еще больше. Скорее всего местом действия станет больница. Киркоров в клипе будет пациентом в инвалидной коляске, а MARUV - лечащим врачом или медсестрой и постоянно будет придерживать его.

На фото Киркоров в черно-белом костюме в полоску с желтым акцентом в виде брюк и шляпы. А MARUV в откровенном костюме медсестры и зеленом парике.

В сети уже успели бурно отреагировать на эти кадры.

"А потом с Бабкиной, Лещенко и...".

"Я надеюсь там есть 25-ый кадр, где вы меняетесь костюмами? ".

" С нетерпением ждём следующий фит с Леонтьевым в латексе )".

" Аня, очень люблю Ваше творчество!💋 Но лично для меня данный дуэт точно не комельфо... Дело не в Вас, а в Фильке".

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