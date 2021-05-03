Украинская певица MARUV показала новые кадры со съемок своего клипа с Филиппом Киркоровым, для которого она примерила вызывающий образ

Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новым постом по случаю достижения двух миллионов просмотров на Youtube их нового клипа. Как известно, недавно Анна Корсун (настоящее имя певицы) записала дуэт с российским певцом Филиппом Киркоровым. Их клип на песню KOMILFO вызвал большой резонанс из-за неоднозначных образов.

На новых фото MARUV показала их с Киркоровым эпатажные наряды поближе.

В клипе Киркоров был пациентом психиатрической лечебницы в инвалидной коляске. Он был одет в черно-белый полосатый костюм и желтую шляпу.

MARUV же досталась роль соблазнительной медсестры в белом латексном корсете с конусообразным лифом, чулках, голубых перчатках и чепчике. Завершал ее образ зеленый парик.

На фото исполнители позируют друг с другом в вызывающих позах на фоне стен «лечебницы». На одном из снимков MARUV наклоняется к Киркорову, который держит в зубах розу.

Подписчики певицы активно обсуждают пост в комментариях.

«Не досмотрела до конца, полный бред!», «Иногда жалко что Сталина нет», «Клип хорош, Аня шикарна, песня неудачная», «Киркоров уже не тот к сожалению(( не понравилось, неприятно на это все смотреть», «Очень крутая работа», «Аня и без Филиппа жжёт», - пишут люди.

Напомним, MARUV в откровенном наряде появилась под ручку с Киркоровым и взбесила фанатов: "Уже выходила бы голая".

Как сообщала Politeka, Киркоров в инвалидной коляске нашел спасение в объятьях Марув: "История любви или...".

Также Politeka писала, что Maruv взялась за "лечение" Киркорова в инвалидном кресле: "Следующий фит с Леонтьевым в латексе".