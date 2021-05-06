Популярна українська співачка Ані Лорак сьогодні є еталоном жіночності і краси, але не завжди артистка могла похвалитися бездоганним смаком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явився архівний знімок Ані Лорак, на якому співачка постала у вельми сумнівному вигляді. Ще зовсім молода Кароліна позувала в позбавлених смаку джинсах, ковбойських чоботях з дивним шарфиком на шиї. Вид співачки розчарував багатьох її шанувальників. При цьому виглядала артистка дуже щасливою. Судячи з усього, співачка позувала біля якоїсь пам'ятки, яка не потрапила в кадр.

"Прекрасне життя починається з прекрасних думок", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях Ані Лорак розкритикували за стиль, але знайшлися і ті, хто залишив зірці компліменти.

"Вогонь", "Стиліст у відпустці?", "Одягла все підряд, ніяк не поєднується", «Красоточка», «така світла і щаслива», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак в білому комбінезоні оригінально привітала фанатів зі святом. Співачка з пишною зачіскою похвалилася стильним луком, отримавши масу компліментів в коментарях. У світлому комбінезоні без рукавів, принтів і додаткових прикрас, Лорак позувала перед камерою з яскравою посмішкою.

Нагадаємо, що Ані Лорак поділилася "мудрістю", блиснувши фігурою в тісному боді: "Кароліна, ви просто...".

Як Politeka писала, що екс-чоловік Ані Лорак Мурат засвітився в ліжку з її копією: "кращий день".

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото.