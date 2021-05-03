Співачка Ані Лорак нещодавно побувала на Мальдівах, де продемонструвала ідеальну фігуру в купальниках

Артистка схильна до повноти, тому їй доводиться ретельніше за інших стежити за своїм харчуванням, пише Politeka.net.

Лорак віддає перевагу дробовому харчуванню: їсть часто, але мало. Раціон зірки включає овочі, курку і рибу. Артистка намагається не їсти смажену картоплю, а якщо знає про довгі репетиції, то снідає дуже щільно.

Завдяки такому раціону, артистка швидко прийшла у форму після карантину, поведеного вдома торік.

На Мальдівах артистка з'явилася в різних купальниках, але особливо користувачам мережі сподобався червоний. Співачка продемонструвала стрункі ніжки, а глибоке декольте надавало образу особливої пікантності.

В одній з Instagram-груп вирішили порівняти фігуру співачки з іншою не менш популярної артистки - Віри Брежнєвої.

"Голосувати 👇

❤ ️ - Ані Лорак

🖤 - Віра Брежнєва", - написали автори поста.

У коментарях користувачі Мережі в більшості робили компліменти Ані Лорак, і в результаті та "перегнала" Віру Брежнєву.

"Як неприємна завжди ця провокація в стрічці: чия краще ??? Для порівняння автор пропонував би і свій варіант (фігури наприклад)", "тільки Лорак і фігура і як співачка хороша", "звичайно Лорак", " різні типи фігур, і кожна по своєму хороша!", "Треба у Меладзе запитати 😂"," мені Брежнєвої фігура більше подобається","Лорак вже скільки років вона займається спортом 👍 👍 👍 звичайно Лорак Супер".

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