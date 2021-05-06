Популярная украинская певица Ани Лорак сегодня является эталоном женственности и красоты, но не всегда артистка могла похвастаться безупречным вкусом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц появился архивный снимок Ани Лорак, на котором певица предстала в весьма сомнительном виде. Еще совсем молодая Каролина позировала в безвкусных джинсах, ковбойских сапогах со странным шарфиком на шее. Вид певицы разочаровал многих ее поклонников. При этом выглядела артистка очень счастливой. Судя по всему, певица позировала возле какой-то достопримечательности, которая не попала в кадр.
«Прекрасная жизнь начинается с прекрасных мыслей», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях Ани Лорак раскритиковали за стиль, но нашлись и те, кто оставил звезде комплименты.
«Огонь», «Стилист в отпуске?», «Надела все подряд, никак не сочетается», «Красоточка», «Такая светлая и счастливая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ани Лорак в белом комбинезоне оригинально поздравила фанатов с праздником. Певица с пышной прической похвасталась стильным луком, получив массу комплиментов в комментариях. В светлом комбинезоне без рукавов, принтов и дополнительных украшений, Лорак позировала перед камерой с яркой улыбкой.
Напомним, что Ани Лорак поделилась "мудростью", сверкнув фигурой в тесном боди: "Каролина, вы просто...".
Как Politeka писала, что экс-муж Ани Лорак Мурат засветился в постели с ее копией: "Лучший день".
Также Politeka сообщала, что Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото.