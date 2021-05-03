Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу і їх дочка Софія добре проводять час удвох

Як відомо, після розлучення з Лорак її чоловік Мурат став зустрічатися з київською візажисткою Лілією. Парочка часто з'являлася разом на публіці, відправлялася у відпустку і проводила час разом на свята.

Однак, після того, як Ані Лорак і Мурат разом прийшли на вечірку у Філіпа Кіркорова, чутки про возз'єднання сім'ї поширилися досить швидко в мережі. Тоді колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню "Я люблю тебе до сліз", а також досить мило спілкувалися.

Зараз же Кароліна не була помічена разом з колишнім чоловіком, проте сам він, схоже, добре проводить час з маленькою копією Кароліни – улюбленою дочкою Софією. Як відповідальний батько, весь вільний час чоловік присвячує дитині.

"Найкращий день" - пише на фото чоловік.

Мурат показав, як проводив ранковий час, ніжачись в ліжку і бажаючи дитині гарного дня і «ніколи не здаватися», а після поділився Сторісами вже з відпочинку в аквапарку, куди також відвіз Софію повеселитися. Схоже, чоловік помітно змінився за час розлучення - з сивою бородою, сонним поглядом і без колишньої дружини він виглядав зовсім по-іншому.

Також в Instagram у поп-короля російської естради з'явилися фотографії з фіналу російської версії шоу»Маска". На фото засвітилися діти Кіркорова, його батько, а також дочка Ані Лорак Софія. Не обійшлося і без колишнього чоловіка співачки, який останнім часом з'являється разом з нею на багатьох заходах.

Знімки Кіркорова наробили шуму в мережі. Шанувальники і глядачі шоу вирішили, що Ані Лорак може ховатися під однією з масок, так як на фото її не було, а її близькі поруч були.

"Фінал обіцяє бути спекотним", " найкраще шоу на ТБ. Чекаємо!"«" На 1 фото здоровань Кароліни... невже вона в масці?", "Змія це Ані Лорак?", "Під маскою точно Лорак", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, коханка екс-чоловіка Лорак вперше торкнулася теми розставання з Муратом: що вона сказала.

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