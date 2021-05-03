Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и их дочь София хорошо проводят время вдвоем

Как известно, после развода с Лорак ее муж Мурат стал встречаться с киевской визажисткой Лилией. Парочка часто появлялась вместе на публике, отправлялась в отпуск и проводила время вместе на праздники.

Однако, после того, как Ани Лорак и Мурат вместе пришли на вечеринку у Филиппа Киркорова, слухи о воссоединении семьи распространились довольно быстро в сети. Тогда бывшие супруги танцевали и обнимались под песню "Я люблю тебя до слез", а также довольно мило общались.

Сейчас же Каролина не была замечена вместе с бывшим мужем, однако сам он, похоже, хорошо проводит время с маленькой копией Каролины – любимой дочерью Софией. Как ответственный отец, все свободное время мужчина посвящает ребенку.

"Лучший день" - пишет на фото мужчина.

Мурат показал, как проводил утреннее время, нежась в постели и желая ребенку хорошего дня и «никогда не сдаваться», а после поделился Сторисами уже из отдыха в аквапарке, куда также отвез Софию повеселиться. Похоже, мужчина заметно изменился за время развода - с седой бородой, сонным взглядом и без бывшей жены он выглядел совсем по-другому.

Также в Инстаграм у поп-короля российской эстрады появились фотографии с финала российской версии шоу «Маска». На фото засветились дети Киркорова, его отец, а также дочка Ани Лорак София. Не обошлось и без бывшего мужа певицы, который в последнее время появляется вместе с ней на многих мероприятиях.

Снимки Киркорова наделали шуму в сети. Поклонники и зрители шоу решили, что Ани Лорак может прятаться под одной из масок, так как на фото ее не было, а ее близкие рядом были.

«Финал обещает быть жарким», «Самое лучшее шоу на ТВ. Ждем!», «На 1 фото крепыш Каролины... неужели она в маске?», «Змея это Ани Лорак?», «Под маской точно Лорак», - пишут пользователи сети.

Напомним, любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.

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