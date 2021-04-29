Співачка Ані Лорак розповіла про свою мудрість

Артистка з прекрасною зовнішністю і талантом продовжує підкорювати фанатів, повідомляє Politeka.net. Здається, з кожним роком у творчість співачки закохуються все більше людей.

У проміжках між зйомок співачка знаходить час і на ведення сторінок в соцмережах. Зараз тільки на Instagram Ані підписані сім мільйонів осіб, з якими вона ділиться кадрами своєї творчості та іншими фото і відео.

Так, цього разу Ані постала на фото в боді майже тілесного кольору з глибоким декольте. Красуня накинула зверху на плечі коричневе пальто.

Красиві прикраси і босоніжки, які "зміями" обплели ніжки, завершили її образ.

"Найвищий ступінь людської мудрості - це вміння зберігати спокій розуму в будь-яких обставинах. Вершини притягують блискавку ⚡️", - написала Лорак.

Всього за п'ять хвилин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Діва😍 😍", "незрівнянна!😍", "💯істина", "найкраща, улюблена 😍", "Яка ви неймовірно красива, ніжна, сильна", "Щоб не відбувалося у нашому житті, треба вміти зберігати спокій, бути завжди на позитиві, і життя заграє новими фарбами❤️🙌🙌🔥", "Розкішна наша 😍🔥 Shady lady 😍 немає рівних вам в цьому світі 😍 Найкраща!!! Дуже чекаємо нову пісню 😍 💘 @anilorak", "Кароліна, Ви просто шикарна, очей не відірвати 🥵", "Кароліно, Ви просто богиня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак блиснула нескінченними ніжками на пляжі Мальдів: "спасибі за допомогу...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в повністю обтягуючому вбранні енергійно посувала стегнами: "я прийшла попрощатися...".

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