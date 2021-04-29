Певица Ани Лорак рассказала о своей мудрости

Артистка с прекрасной внешностью и талантом продолжает покорять фанатов, сообщает Politeka.net. Кажется, с каждым годом в творчество певицы влюбляются все больше людей.

В промежутках между съемками певица находит время и на ведение страниц в соцсетях. Сейчас только на Инстаграм Ани подписаны семь миллионов человек, с которыми она делится кадрами своего творчества и другими фото и видео.

Так, в этот раз Ани предстала на фото в боди почти телесного цвета с глубоким декольте. Красотка накинула сверху на плечи коричневое пальто.

Красивые украшения и босоножки, которые "змеями" оплели ножки, завершили ее образ.

"Самая высокая степень человеческой мудрости — это умение сохранять спокойствие разума в любых обстоятельствах. Вершины притягивают молнию ⚡️", - написала Лорак.

Всего за пять минут публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"ДИВА 😍😍", "Бесподобна!😍", "💯истина", "Самая лучшая, любимая 😍", "Какая вы невероятно красивая, нежная, сильная", "Чтобы не происходило в нашей жизни, надо уметь, сохранять спокойствие, быть всегда на позитиве, и жизнь заиграет новыми красками❤️🙌🙌🔥", "Роскошная наша 😍🔥 Shady lady 😍 нет равных вам в этом мире 😍 Лучшая!!! Очень ждём новую песню 😍💘 @anilorak", "Каролина, Вы просто шикарная, глаз не оторвать 🥵", "Каролина, Вы просто богиня", - написали пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак блеснула бесконечными ножками на пляже Мальдив: "Спасибо за помощь...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в полностью обтягивающем наряде энергично подвигала бедрами: "Я пришла проститься...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в узком платье устроила озорные игры в темноте: "Чего от вас еще ждать?".