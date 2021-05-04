Вагітна герцогиня Сассекська, Меган Маркл, раптово змінила рід діяльності
Як передає Politeka.net, незабаром Меган Маркл народить другу дитину від принца Гаррі. Зараз подружжя живе в США, де намагається налагодити життя окремо від королівської сім'ї. У Меган і Гаррі було кілька спроб зайнятися чимось в Америці, але поки вони пробують себе в різних напрямках.
Як повідомило видання Mashable, днями герцогиня Сассекська зізналася, що незабаром вийде її перша книга. Дитяча книга "Лава" розповідає про стосунки батька і дитини. Як зізналася Маркл, на написання книги її надихнув чоловік і син Арчі. Книга буде видана Random House Children's Books 8 червня. Новоявлена письменниця коментує її так: "Я сподіваюся, що "Лава" резонує з кожною сім'єю, незалежно від її складу, в тій же мірі, що і з моєю".
Відомо, що Меган також випустить аудіокнигу, яку прочитає особисто. Відзначається, що основою для книги послужив вірш, який Меган написала для Гаррі в День батька. Популярний художник Крістіан Робінсон проілюстрував книгу, яку планують випустити по всьому світу.
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Нагадаємо, що принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри : «це була їх...».
Як Politeka писала, що вагітну Меган Маркл з сином Арчі підловили на вулиці, рідкісні кадри: "все-таки просочилося".
Також Politeka повідомляла, що стало відомо, що чекає принца Гаррі в разі розлучення з Меган Маркл: "онука британської королеви захистить...".