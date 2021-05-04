Беременная герцогиня Сассекская, Меган Маркл, внезапно сменила род деятельности

Как передает Politeka.net, в скором времени Меган Маркл родит второго ребенка от принца Гарри. Сейчас супруги живут в США, где пытаются наладить жизнь отдельно от королевской семьи. У Меган и Гарри было несколько попыток заняться чем-то в Америке, но пока они пробуют себя в разных направлениях.

Как сообщило издание Mashable, на днях герцогиня Сассекская призналась, что вскоре выйдет ее первая книга. Детская книга «Скамейка» рассказывает об отношениях отца и ребенка. Как призналась Маркл, на написание книги ее вдохновил муж и сын Арчи. Книга будет издана Random House Children's Books 8 июня. Новоявленная писательница комментирует ее так: «Я надеюсь, что «Скамейка» резонирует с каждой семьей, независимо от ее состава, в той же степени, что и с моей».

Известно, что Меган также выпустит аудиокнигу, которую прочитает лично. Отмечается, что основой для книги послужило стихотворение, которое Меган написала для Гарри в День отца. Популярный художник Кристиан Робинсон проиллюстрировал книгу, которую планируют выпустить по всему миру.

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