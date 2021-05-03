Вперше за довгий час вагітна герцогиня Сассекська, Меган Маркл, потрапила в об'єктив папараці

Знімок колишньої актриси з сином на руках просочився в мережу і викликав справжній ажіотаж. На кадрах видно кругленький живіт дружини принца Гаррі. Меган була в масці, крім сина на руках несла дитячу сумочку.

Фото вийшло досить милим, але користувачів мережі обурив той факт, що воно вийшло в той же день, коли Кейт Міддлтон опублікувала фото своєї дочки, принцеси Шарлотти передає Express.

Королівська письменниця Елізабет Холмс в бесіді з британською журналісткою Рейчел Боуї зазначила, що кадри сімейства герцогів Сассекських – дуже рідкісне явище.

Таким чином, зробити фото вагітної Меган Маркл з сином було великою удачею. Письменниця здивована, що папараці стали мало приділяти уваги герцогам Сассекським після інтерв'ю Опрі Вінфрі, смерті принца Філіпа, і новини про важку вагітність Маркл.

Меган і Гаррі зберігають те усамітнення, якого заслуговують і якого хочуть. Сумно, що це фото з Арчі все-таки просочилося", – сказала Холмс.

До слова, раніше пара подавала в суд на ЗМІ за подібні фото. Наприклад, минулого року агентство папараці Splash News збанкрутувало через фотографії Арчі, зроблені в Канаді. Тому, через те, що ніякого резонансу з боку королівської сім'ї останнє фото не викликало, у користувачів мережі склалася думка, що воно було замовним.

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