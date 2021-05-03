Впервые за долгое время беременная герцогиня Сассекская, Меган Маркл, попала в объектив папарацци

Снимок бывшей актрисы с сыном на руках просочился в сеть и вызвал настоящий ажиотаж. На кадрах видно округлившийся живот жены принца Гарри. Меган была в маске, кроме сына на руках несла детскую сумочку.

Фото вышло довольно милым, но пользователей сети возмутил тот факт, что оно вышло в тот же день, когда Кейт Миддлтон опубликовала фото своей дочери, принцессы Шарлотты передает Express.

Королевская писательница Элизабет Холмс в беседе с британской журналисткой Рэйчел Боуи отметила, что кадры семейства герцогов Сассекских – очень редкое явление.

Таким образом, сделать фото беременной Меган Маркл с сыном было большой удачей. Писательница удивлена, что папарацци стали мало уделять внимания герцогам Сассекским после интервью Опре Уинфри, смерти принца Филиппа, и новости о тяжелой беременности Маркл.

Меган и Гарри сохраняют то уединение, которого заслуживают и которого хотят. Печально, что это фото с Арчи все-таки просочилось", – сказала Холмс.

К слову, ранее пара подавала в суд на СМИ за подобные фото. Например, в прошлом году агентство папарацци Splash News обанкротилось из-за фотографий Арчи, сделанных в Канаде. Поэтому, из-за того, что никакого резонанса со стороны королевской семьи последнее попавшее фото не вызвало, у пользователей сети сложилось мнение, что оно было заказным.

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