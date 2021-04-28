Виявилося, що якщо Гаррі і Меган вирішать розлучитися, то принца захистить його дипломатичний імунітет

Як повідомляє Politeka.net, доОролевський біограф Анджела Левін звернула увагу на один цікавий нюанс. Як пише видання Daily Express у разі, якщо Меган Маркл вирішить розлучитися з принцом Гаррі, у нього є імунітет.

"Онука британської королеви захистить його дипломатичний імунітет. Меган може розлучитися з Гаррі тільки в Лондоні, де не застосовується його дипломатичний імідж", - сказано в статті.

Гаррі переїхав разом з Меган і їх сином Арчі в США, не має американського громадянства, у нього дипломатичний британський паспорт. Джерело газети The Times повідомило, що, хоча Гаррі має право стати постійним резидентом США, він не буде домагатися, ні виду на проживання, Ні громадянства цієї країни.

Королівське джерело заявило:"Герцог не подавав заявку на подвійне громадянство, і я не думаю, що він подасть заявку на отримання грін-карти в будь-який момент".

Згідно Закону Про імміграцію та націоналізацію, якщо Гаррі вирішить стати громадянином США, він буде спочатку змушений відмовитися від титулу принца. Йому також доведеться платити податки-в тому числі і з доходу, заробленого не тільки в США, але і в будь-яких інших країнах.

При цьому Меган-громадянка США. Після весілля з принцом в травні 2018 року британське підданство вона оформити не встигла.

У США пара розлучитися точно не зможе. Аспект, який Меган не враховувала, полягає в тому, що вона не може розлучитися з Гаррі в Каліфорнії, оскільки він має дипломатичний імунітет, тому, якщо вона почне виробництво, Держдеп вступити і зупинить виробництво.

Таким чином у разі необхідності, здійснити розлучення пара зможе тільки на території Великобританії.

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