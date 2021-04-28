Оказалось, что если Гарри и Меган решат развестись, то принца защитит его дипломатический иммунитет

Как сообщает Politeka.net, кОролевский биограф Анджела Левин обратила внимание на один интересный нюанс. Как пишет издание Daily Express в случае, если Меган Маркл решит расстаться с принцем Гарри, у него есть иммунитет.

"Внука британской королевы защитит его дипломатический иммунитет. Меган может расстаться с Гарри только в Лондоне, где не применяется его дипломатический имидж", - сказано в статье.

Гарри переехал вместе с Меган и их сыном Арчи в США, не имеет американского гражданства, у него дипломатический британский паспорт. Источник газеты The Times сообщил, что, хотя Гарри имеет право стать постоянным резидентом США, он не будет добиваться, ни вида на жительство, Ни гражданства этой страны.

Королевское источник заявил:"Герцог не подавал заявку на двойное гражданство, и я не думаю, что он подаст заявку на получение грин-карты в любой момент".

Согласно Закона Об иммиграции и национализации, если Гарри решит стать гражданином США, он будет сначала вынужден отказаться от титула принца. Ему также придется платить налоги-в том числе и с дохода, заработанного не только в США, но и в любых других странах.

При этом Меган-гражданка США. После свадьбы с принцем в мае 2018 года британское подданство она оформить не успела.

В США пара расстаться точно не сможет. Аспект, который Меган не учитывала, заключается в том, что она не может расстаться с Гарри в Калифорнии, поскольку он имеет дипломатический иммунитет, поэтому, если она начнет производство, Госдеп вступить и остановит производство.

Таким образом в случае необходимости, осуществить развод пара сможет только на территории Великобритании.

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