Принців Вільяма і Гаррі помітили разом на тлі чуток про погіршення їхніх стосунків

Брати разом покинули каплицю Святого Георгія після церемонії прощання з їх дідусем-принцом Філіпом. Це була їхня перша зустріч з березня 2020 року.

Поруч з герцогами була і дружина Вільяма Кейт Міддлтон. Відповідне відео з'явилося в мережі. (Щоб подивитися - проскролье вниз).

Помітного, що всі троє спокійно спілкувалося.

Відзначимо, що під час самої похоронної процесії Вільям і Гаррі не йшли поруч. Між ними знаходився їх кузен Пітер Філліпс. Це було зроблено згідно з розпорядженням королеви Єлизавета II.

"Це похорони, і ми не будемо втягуватися в цю драму. Всі домовленості узгоджені і відображають побажання Її Величності", – заявив раніше представник Букінгемського палацу.

ЗМІ писали, що після скандального інтерв'ю Гаррі і його дружини Меган Маркл відносини між братами погіршилися. Принц Вільям зізнавався, що відчуває себе вкрай некомфортно, розмовляючи з принцом Гаррі по телефону, після того, як той "злив" інформацію про їх приватну бесіду. Герцога Кембриджського бентежить те, що його брат спотворив інформацію. Як писало видання Daily Mail, Вільям тепер побоюється, що будь-які їхні розмови з Гаррі в майбутньому можуть стати надбанням громадськості, що зашкодить його репутації.

Однак, схоже, що втрата дідуся змусила принців знайти спільну мову.

Відзначимо також, що вагітна другою дитиною Маркл не була присутня на похоронах, дотримуючись рекомендацій лікарів.

Разом з тим Меган Маркл особисто підписала картку на поминальному вінку герцогу Единбурзькому від герцогів Сассекських. Його поклали в каплиці Святого Георгія на церемонії прощання з принцом Філіпом.

Меган і Гаррі особисто вибрали для вінка квіти місцевого виробництва. У вінок включили національну квітку Греції, що символізує спадщину Філіпа Acanthus mollis (Акант м'який, широко відомий як "штани ведмедя") і ерінгіум (широко відомий як синьоголовник), що символізує королівську морську піхоту.

У вінку також використовували дзвіночок, що символізує подяку і вічну любов, розмарин, який символізує пам'ять, лаванду в знак відданості і троянди, які цвітуть в червні, коли принц Філіп святкував день народження.

Вінок зібрала вручну флорист Віллоу Кросслі. Саме вона створила квіткові композиції для вечірніх урочистостей в саду Фрогмор-хауса після весілля Гаррі і Меган, а також для хрестин їхнього сина Арчі в каплиці Віндзорського замку. Вона ж створила квіткову композицію для презентації куховарської книги благодійної організації Hubb Community Kitchen. Передмову до цієї книги написала Меган. Меган відома своїми навичками каліграфії, вона писала запрошення на весілля.

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