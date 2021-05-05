Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", поділилася новим кадром з кулінарного шоу Зоряний "Майстер Шеф"

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Камінська поділилася оригінальним кадром в новому амплуа, передає Politeka.net.

На фото артистка позує на фірмовій кухні кулінарного шоу "Майстер Шеф". Поруч на стіні висить Сковорідка з логотипом "Майстер Шеф", такий же логотип у Слави на фартусі. Зірка одягнена в звичайну білу футболку і фартух. Але її макіяж і зачіска - бездоганні. Легкі локони злегка підібрані на маківці і нюдовий макіяж перетворили Славу в справжню красуню.

"Сьогодні цілий день біля плити ... як думаєте, що готуємо? 🥘 ",- лаконічно підписала фото у фартусі зірка, заінтригувавши фанів.

Варто також відзначити, що останнім часом співачка все частіше ділиться новими фото в різних образах з постановочних фотосесій. Для зйомки Слава вибирає найрізноманітніші вбрання, об'єднані тільки одним стилем-яскравими квітами і нарядами з пікантними деталями. Цікаво, що у своїх сторіс Камінська показувала, як її готували до зйомок у шоу.

Передплатники в коментарях трохи покритикували зірку, мовляв, нічого вона готувати не вміє, максимум - мівіну швидкого приготування.

Ось що пишуть користувачі:

"Думаю нічого) ти готувати не вмієш)))😂".

"Щось з чимось".

"Зоряний Майстер Шеф )))🔥 👏".

"Мівіна".

"- А ти готувати те вмієш? - Я смачно ріжу ковбасу (с)😂".

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