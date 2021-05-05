Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", поделилась новым кадром из кулинарного шоу звездный "Мастер Шеф"

На своей странице в социальной сети Инстаграм Каминская поделилась оригинальным кадром в новом амплуа, передает Politeka.net.

На фото артистка позирует на фирменной кухни кулинарного шоу "Мастер Шеф". Рядом на стене висит сковородка с логотипом "Мастер Шеф", такой же логотип у Славы на фартуке. Звезда одета в обычную белую футболку и фартук. Но ее макияж и прическа - безупречны. Легкие локоны слегка подобраны на макушке и нюдовый макияж первратили Славу в настоящую красотку.

"Сегодня целый день у плиты… Как думаете, что готовим? 🥘", - лаконично подписала фото в фартуке звезда, заинтриговав фанов.

Стоит также отметить, что в последнее время певица все чаще делится новыми фото в разных образах из постановочных фотосессий. Для съемки Слава выбирает самые разные наряды, объединенные только одним стилем – яркими цветами и нарядами с пикантными деталями. Интересно, что в своих сторис Каминская показывала, как ее готовили к съемкам в шоу.

Подписчики в комментариях немного покритиковали звезду, мол, ничего она готовить не умеет, максимум - мивину быстрого приготовления.

Вот что пишут пользователи:

"Думаю ничего) ты готовить не умеешь)))😂".

"Что-то с чем-то".

"Звездный Мастер Шеф )))🔥👏".

"Мивина".

"-А ты готовить то умеешь? -Я вкусно режу колбасу (с)😂".

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