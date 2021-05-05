Вагітна дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що не спілкується зі своїм рідним батьком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила поспілкуватися з пыдписниками. Вона відповідала на різні питання, які цікавлять шанувальників. Багатьом стало цікаво, чому Катерина так багато часу проводить зі своєю мамою, і чи є у неї взагалі близькі подруги.

"Мама - моя найкраща подруга) але подруги звичайно ж є і багато", - зазначила Репяхова, додавши, що вважає за краще ходити по магазинах і готуватися до пологів з мамою, а не з подругами.

Дружина артиста поділилася кількома знімками з подругами, зазначивши, що найближчі з них поруч з нею практично все свідоме життя. Через пандемію з друзями Катерина стала бачитися рідше.

"Хочу нагадати всім своїм подругам, що я вас дуже люблю. Вибачте, що вас мало в моїх сторіс. Але ви завжди в моєму серці", - зазначила Катерина, додавши, що багатьох друзів в її житті вже немає.

Також шанувальники поставили Репяховый питання про батька, на яке вона чесно відповіла. У Катерини запитали, чи спілкується вона зі своїм татом.

"Не спілкуюся. Він психологічно неврівноважена людина", - заявила вона.

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