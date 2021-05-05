Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька після розлучення з Владом Кочатковим, у шлюбі з яким була 8 років, розповіла про своє нове кохання

Подробицями телезірка поділилася у своєму акаунті в Instagram. Жінка опублікувала красиве фото на тлі засніжених гір в Грузії і написала, що давно мріяла потрапити в Казбегі. Соломія в кадрі виглядає неймовірно щасливою. Головне - це щира посмішка. На красуні яскраво червоне плаття і чорно-білий піджак. Доповнюють образ модні аксесуари-чорні рукавички і окуляри від сонця в білій оправі.

"Казбегі-це просто моя нова любовввв❤️ Давно мріяла сюди дістатися-і нарешті таки все вдалося! Дорога Тбілісі-Казбегі приблизно 200 км і займає близько 3 годин. Але це якщо не зупинятися, а не зупинятися просто неможливо! Наш маршрут: Тбілісі-Джварі-Жінвалі-Ананурі-Пасанаурі (найсмачніші хінкалі) - Гудаурі - Казбегі. Але перевіряйте перевал чи проїзний, тому що можуть бути пробки або заблокованим шлях. Грузія ❤️, - розповіла вона.

Підписники в коментарях написали масу компліментів зірці і відзначили справжню красу Грузії:

"У той час Божа благодать зійшла на Грузію..."Божа благодать зійшла на Грузію у Вашому лиці, кохана сестричка!".

"Обожнюю це місце)))❤️".

"Боже!!!! Яка краса❤️".

"🔥 🔥 🔥клас!! Неймовірні фото!"

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