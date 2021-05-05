Український співак і музикант Сергій Бабкін вперше показав свого сина Єлисея

Артист-багатодітний батько. Від першого шлюбу з Лілією Ротань у співака є син, Ілля, а від другого, від Сніжани - дочка Веселіна і син Єнісей. Також Сергій Бабкін усиновив сина Сніжани від попередніх стосунків, Артура.

При цьому раніше артист не показував обличчя свого молодшого сина, передає Politeka.net. Нове фото бурхливо зустріли користувачі Мережі, зазначивши, що хлопчик дуже схожий на батька.

"Так ось він який", "дорослий вже який😊 красунчики", "Ого, яке схожість", "Ура! Які ви прекрасні", "копія тата", "Приємно познайомитися, Єлисей Сергійович", "Ваша копія😍 😍 😍", "привіт, Єлисей", "міні копія тата", "так схожий на тата", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Сергій і Сніжана разом 11 років. Їх третя дитина Єлисей народилася 18 червня 2019 року.

Зазначимо, нещодавно Дмитро Монатік вперше показав обличчя своїх синів Платона і Данила.

"Прийшов час дані і Платоше показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення-це ж вони. Діти-моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", — написав Дмитро Монатік на своїй сторінці в соцмережі, показавши фото з дітьми 2 квітня.

Нагадаємо, Сергій Бабкін прямо в машині показав, чим його приваблює дружина Сніжана.

А ще Politeka повідомляла, що 35-річна дружина Бабкіна вразила ідеальним обличчям і модною зачіскою.

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