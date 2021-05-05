Відома телеведуча Леся Нікітюк здивувала втягнутим животом після свят

Як повідомляє Politeka.net, 33-річна зірка має ідеальну фігуру при цьому не утрудняючись займатися спортом щодня. На нових кадрах, якими Леся поділилася в совем акаунті в Instagram, дівчина попозувала на балконі під час зйомок промо коханого "Хто зверху". Леся в модних джинсах і курточці під стиль втягнула живіт, напружилася і пильно дивиться в камеру, не рухаючись, щоб живіт не зіпсував кадр.

"Знімаємо промо улюбленого "Хто Зверху" 11 сезон🐰

Я зверху... ви вкурсі😁 ",- повідомила вона.

Варто відзначити, що передплатники помітили втягнутий животик красуні і написали про це в коментарях:

"Видихай😂".

"😍який крутий луук".

"Неймовірно гарна❤️😍".

"Знаєм Леся! ❤️ Буде "Хто зверху" осінню😍".

Раніше Нікітюк зізнавалася в інтерв'ю, що нічого не хоче міняти у своїй зовнішності - Навіть горбинку на носі, отриману в результаті ДТП. Леся розповідала, що перекинулася на авто в Новій Зеландії і сильно вдарилася носом, в результаті чого викривилася перегородка.

"Мені довелося полюбити себе такою, яка є... Звичайно ж, я замислювалася, що, може, мені якось зможуть підправити. Але не маю на це часу і, чесно кажучи, боюся. Не думаю, що це кардинально мене змінить".

Крім того, ведуча жартома говорила, що якби Пластична хірургія могла, то вона змінила б своє зростання. А він у неї 180 см.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

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