Популярна співачка Настя Каменських з розмахом відсвяткувала свій 34-й день народження
Як повідомляє Politeka.net, для свята співачка вибрала мексиканську тематику, а сама перевтілилася у відому мексиканську художницю Фріду Кало. Правда, шанувальники стали порівнювати її з голлівудською актрисою Сальмою Хайек, яка грала Фріду в однойменному фільмі.
Каменських і правда була схожа на актрису. Оригінальний макіяж підкреслив її природну красу, зробивши схожою на мексиканку, а прозоре плаття додало образу пікантності.
"Спасибі всім, хто вчора подарував мені частинку свого тепла і любові в привітаннях. І спасибі найближчим людям, які зробили цей день ще більш особливим. Відчуваю себе найщасливішою на світі! Люблю вас!",- підписала фото зірка.
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У коментарях відписалася телеведуча Леся Нікітюк, яка буквально очманіла від образу Каменських.
"Бооже! Яка красивааааа! Сальма ти?",- залишила підпис під фото Нікітюк.
Шанувальники Каменських не залишили її без компліментів.
"Неймовірно красива", «Ой, я подумала Сальма Хайек)», «моно бров-це сильно", "Образ вогонь)) Фріда з Вас чудова вийшла. Алеее, на цих фото ви дуууже на Сальму Хайек схожі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і топі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".
Як повідомляла Politeka, Каменських, зібравши сім'ю за столом, приголомшила перевтіленням: "ми, звичайно, поїхали з Мексики, але...".
Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".