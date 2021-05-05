Популярная певица Настя Каменских с размахом отпраздновала свой 34-й день рождения

Как сообщает Politeka.net, для праздника певица выбрала мексиканскую тематику, а сама преобразилась в известную мексиканскую художницу Фриду Кало. Правда, поклонники стали сравнивать ее с голливудской актрисой Сальмой Хайек, которая играла Фриду в одноименном фильме.

Каменских и правда походила на актрису. Оригинальный макияж подчеркнул ее природную красоту, сделав похожей на мексиканку, а прозрачное платье придало образу пикантности.

«Спасибо всем, кто вчера подарил мне частичку своего тепла и любви в поздравлениях. И спасибо самым близким людям, которые сделали этот день ещё более особенным. Чувствую себя самой счастливой на свете! Люблю вас!», - подписала фото звезда.

В комментариях отписалась телеведущая Леся Никитюк, которая буквально ошалела от образа Каменских.

«Бооже! Какая красивааааая! Сальма ты?», - оставила подпись под фото Никитюк.

Поклонники Каменских не оставили ее без комплиментов.

«Невероятно красивая», «Ой, я подумала Сальма Хайек)», «моно бровь-это сильно», «Образ огонь)) Фрида из Вас чудесная вышла. Ноооо, на этих фото Вы ооочень на Сальму Хайек похожи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, Каменских, собрав семью за столом, ошеломила перевоплощением: "Мы, конечно, уехали из Мексики, но...".

Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".