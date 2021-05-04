Популярна співачка Настя Каменських знову спробувала перетворитися на пекучу мексиканку

Сьогодні популярна співачка святкує свій 34 день народження. З цього приводу багато колег зірки вже привітали її і написали багато хороших слів з шанувальниками в Instagram. Сама Настя вирішила поділитися кадрами зі святкування і показати серію особистих фото.

Цього разу артистка, часто копіює образи пекучих мексиканок, приміряла образ Фріди Кало. Як відомо, вона-мексиканська художниця, найбільш відома автопортретами

Мексиканська культура і мистецтво народів доколумбової Америки зробили помітний вплив на її творчість. Художній стиль Фріди Кало іноді характеризують як наївне мистецтво або фолк-арт. А ось її автопортрети звели в культ незвичайні брови, зачіски з вплетеними косами і вінки з червоними квітами.

Як і очікувалося Настя, яка постійно говорить про Мексику і фанатіє від культури мексиканців, не могла пройти повз такого образу в свій святковий день.

Також раніше, заради демонстрації нового лука, Каменських добре постаралася. Співачка завдала яскравий макіяж, причепурившись в гірчичну сорочку.

Багато хто звернув увагу на незвичайний ракурс. Настя частенько виставляє напоказ пишне "гідність", але цього разу зірка вразила скромністю. Одним з перших, пост оцінив суддя з "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

"Красуня!!!😍 Люблю!!!❤ ", "Ніжна і промениста🔥", " Наша дівчинка😘", " колір настрою жовтий 💛", " Настена ти офігенна! Так тримати!!!", "Настя вся" прикрита " дивно... звикли бачити фото з акцентами на п..ПУ і тільки по..у ... а тут просто обличчя", " в одязі?🤔 ",- написали фанати.

Нагадаємо, що схудлу Каменських в "золотому" вбранні переплутали з екс-солісткою ВІА Гри: "о боже мій"