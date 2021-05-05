Популярна українська співачка Настя Каменських відзначила свій 34 день народження в мексиканському стилі, а продюсер і її коханий чоловік Потап показав неймовірний образ зірки
Артистка після візиту до Мексики вирішила приміряти на себе образ Фріди Кало-мексиканської художниці, що зображала місцеву культуру, передавати Politeka.net. Нещодавно красуня відвідала Мексику, яка, схоже, залишила в душі Насті незабутній слід. Цікавими моментами зі свята Насті поділився її чоловік Потап у своєму акаунті в Instagram в розділі сторіс.
Іменинниця Каменських, зібравши всю сім'ю за столом, приголомшила перевтіленням. Так, Настя позувала за столом в чорному вбранні на одне плече, а на голові великі червоні квіти. Волосся зірка вклала точно, як свого часу Фріда Кало. Насичений макіяж додає образу Насті ще більше шарму.
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"Ми, звичайно, поїхали з Мексики, але Мексика нікуди не поїхала від нас. Настя, з днем народження, моя красуня. Гуляємо сьогодні", - каже Потап і показує велику дружну компанію за святковим столом.
Всі гості сидять у великій альтанці на свіжому повітрі і насолоджуються весною і хорошою компанією.
Заради демонстрації нового лука, Каменських добре постаралася. Виконавиця завдала яскравий макіяж і одягла гігантські блискучі сережки.
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