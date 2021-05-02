Популярна українська співачка Настя Каменських з макіяжем і без однаково сильно подобається фанатам

Настя Каменських кілька тижнів відпочивала в Мексиці з мамою і подружками, а також записувала спеціальне реаліті-шоу для фанатів, щоб відволіктися від важкого року. За словами співачки, всім це було необхідно і вони влаштували затяжний дівич-вечір не дарма. Тому на фан-акаунтах з'являється все більше фото з пляжними образами Насті.

Так, нещодавно в мережі з'явилася серія фото з Каменських, відпочиваючої на пляжі в біло-бірюзовому бікіні, шортах з високою посадкою і розстебнутій сорочці. Оскільки майже вся відпустка Каменських була без макіяжу, фанати змогли розглянути її природну красу.

Причому багато хто вирішив також показати, як би зірка виглядала з макіяжем і без нього в однакових луках. Пляжний стиль зірці дуже йде, проте в той же час хоч вона була і без фільтрів перед камерами, їй часто доводилося приховувати зайве – пишні стегна, адже вона набрала пару зайвих кг; живіт, оскільки Насті постійно пишуть, чи не вагітна вона, а також недоліки, які вона тільки вчиться приймати.

Також раніше сама Каменських показала, як виглядає при "повному параді". Поруч з Оленою Кравець Каменських постала в короткій чорній сукні з великими воланами-ліхтарями на рукавах. При цьому зачіска і макіяж хоч і вдало доповнили вечірник лук, багато користувачів Instagram оцінили появу Каменських по-своєму.

"Здувся квартал. Постаріли, забуріли, зірку зловили. Але людей адже не проведеш, як не старайся; як завжди шкода дивитися на красиву дівчину, одягнену як на маскарад! Що з мізками? Обвішатися дешевими ланцюгами, і на стійці коміра"золото"... Господи ... Ну подивися як одягаються відомі стильні розумні світові зірки🌟 а не як дівчинка "на районі"...; Я думав нк по худее😂» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"