Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап),

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця болівійського Походження не тільки радує своїми піснями, але також активно веде сторінку в соцмережі, де розповідає про себе і робочий процес.

Правда, останнім часом в її мініблозі сталося затишшя, яке стривожило фоловерів 24-річної зірки.

Новий пост Андраде, ймовірно, прояснює, чим було викликано "зникнення" співачки з соцмережі.

"Коли занурилася з головою в роботу, голові потрібен новий красивий капелюх😂 чекайте зовсім скоро", - написала вона, і показала фото в модному капелюсі.

Повернення Мішель обрадувало її фоловерів. "О, Мішелька повернулася", "сумувала за постами", - пишуть в мережі.

Оцінили і новий головний убір співачки.

"Капелюх красивий 😍 але не зрівняється вами красою", "красивий капелюшок, і ти теж", "знову в роботу, красотулечка", - пишуть в коментарях.

Раніше Мішель Андраде похвалилася новою зачіскою. З приходом сонячної погоди співачка вирішила додати в свій стиль фарб і пофарбувала частину волосся в яскраво-рожевий колір. "Максимально кайфую від цих рожевих волосся", - похвалилася вона змінами.

Яскраво-рожевий Андраде скомбінувала з темно-чорним, і багатьом її передплатникам такий варіант здався дуже навіть стильним.

Нагадаємо, Мішель Андраде з гордістю розсекретила свого вчителя, і це не Потап.

А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде висунула язика, побешкетувавши в короткому топі перед камерою.

Також Politeka повідомляла, що спокуслива підопічна Потапа Мішель Андраде змусила тремтіти не тільки від голосу.