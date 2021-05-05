Дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна поділилася зворушливим спільним фото з чоловіком
Як відомо, знаменитість пішла по стопах матері, і стала актрисою. Втім, свою кар'єру Тоня будує в Росії, куди вона переїхала до свого чоловіка-актора Володимира Яглича. Зараз пара щасливо живе у власному котеджі і виховує двох дітей.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Паперна вирішила показати, як проводить час з чоловіком. Пара зображена під час прогулянки по Санкт-Петербургу. Навіть на початку травня там виявилося дуже холодне, тому актори одягнені в теплі куртки, а чоловік Тоні не забув ще й про шапку.
Пара стоїть на мосту, проте дивляться вони при цьому не на річку, а один на одного.
"Пітер. Про піднесене", - підписала фото Тоня.
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Її передплатники тут же почали коментувати пост.
"Красива пара!", "Чи тепло тобі дівиця, тепло тобі красна? Погода не балує", "Холодрига", "Тоня, травень місяць, а на вас все та ж улюблена куртка на хутрі...", "про холодину",- пишуть люди.
Ми писали, що Антоніна Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, поскаржилася на життя в Росії.
У соцмережах актриса обурилася холодною погодою, через яку доводиться ходити в теплому одязі.
Нагадаємо, дочка Ольги Сумської з'явилася на прогулянці, приховавши фігуру під товстим шаром одягу: "дивлюся і замерзаю".
Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської опинилася з подругою в несподіваному місці: "Як вас туди занесло?".
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