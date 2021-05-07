Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною Ліліаною продовжують облагороджувати свій маєток
На нових кадрах, якими поділився Яма у своєму Тіктоку похвалився незвичайними танцями перед Ектором Хіменес Браво з "майстер шей", передає Politeka.net. Влад так вигинався перед Ектором, що той з переляку втік, куди очі дивилися.
На відео чутно, що танець починається зі скрипу старого відра. А далі під крутий трек Влад демонструє гнучкість і неймовірні можливості свого тіла. У джинсах і рожевій футболці 38-річний танцюрист изибается "тудым-сюдым", а на завершення танцю підносить руки вгору і ніби хоче накинутися на Ектора танцювальним рухом. Вийшло кумедне завершення, Ектор умотав далеко і надовго.
Фолловери активно коментують веселе відео, підколюючи танцюриста, що це у нього вже кістки скриплять:
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"Так, старість не в радість, заскрипіли вже кістки у Влада".
"Пора вже на метал здавати".
"Ну, завжди на позитиці".
"Влад красавчик".
Нагадавши, Влад Яма, не стримавши гордості, показав, чим його балує красуня-дружина:"як же мені пощастило".
Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" зворушив українок кадром з красунею-дружиною, про таке мріє кожна.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зняв на відео, як розважається з дружиною наодинці: "роздали в Межигір'ї".