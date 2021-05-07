У мережі з'явилися рідкісні архівні кадри з виступу молдавського артиста Дана Балана, якого полюбили в Україні після участі в шоу "Голос країни"

Як передає Politeka.net, Дан Балан прославився, коли створив у себе на батьківщині групу O-Zone. Пізніше, коли артист почав сольну кар'єру, він став орієнтуватися на країни СНД. Спочатку Балан підкорив російський шоу-бізнес, записавши дует з Вірою Брежнєвою. Останні кілька років він активно підкорював українську публіку.

Інтерес до своєї персони Дан підігрівав чутками про роман з Тіною Кароль. Зірки досі відмовчуються, коли їм задають питання про їхні стосунки. Втім, шанувальники Дана і Тіни продовжують мріяти про возз'єднання зірок.

На одній з фан-сторінок з'явилося відео з концерту Балана, який відбувся до того, як артист став мега-популярним в Україні. Артист виступав в якомусь клубі, виконуючи свій хіт «До ранку».

"Який же Данчик обаяшка. Прекрасних снів всім", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали захоплюватися особистістю музиканта.

"Як я його обожнюю", «він просто бог музики», «яка він розумна людина, ммм», «запалив на повну», «талановитий, розумний, красивий», "підкорив моє серце", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дан Балан в черговий раз підтвердив свій статус "серцеїда": "погляд спопеляє".

Як повідомляла Politeka, у мережі розкрили, де зараз Балан, показавши ще одну його улюблену жінку.

Також Politeka писала, що у мережі показали, як виглядав Дан Балан на початку своєї кар'єри, рідкісні кадри: "зараз набагато краще!".