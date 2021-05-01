У мережі з'явилося незвичайне фото молдавського артиста Дана Балана, яке викликало бурхливу реакцію фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому приписують бурхливий роман з українською співачкою-красунею Тіною Кароль, не дуже активний в мережі і не розкриває подробиці свого особистого життя. Але у нього є свій фан-клуб, учасники якого ведуть сторінки в соцмережах і публікують фото і відео з життя свого кумира. Так, нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених артисту опублікували чарівне фото виконавця, на якому його можна побачити в мужньому образі.

Як видно, Дан зображений у цікавій локації, схоже, він відвідав фотовиставку. На захід артист заявився дуже ошатний - на ньому стильний чорний піджак, під яким проглядається темна майка, а на шиї висить оригінальний кулон. При цьому волосся Балана акуратно укладені, а на його обличчі вираз впевненості в собі і пронизливий погляд, він дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до фотографії написали: "Навіть найскромніша людина робить той чи інший вплив на оточуючих". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію на фан-сторінці, відзначаючи, як мужньо і навіть зухвало виглядає Дан на цьому знімку. "Ви, як завжди, прекрасні", "Погляд спопеляє", "Красунчик", " Мужній образ. Подобається" , "У хорошої, добродушної з відкритою душею людини, все гармонійно з музикою", "Харизматичний і позитивний красень", - пишуть користувачі.

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