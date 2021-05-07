В сети появились редкие архивные кадры с выступления молдавского артиста Дана Балана, которого полюбили в Украине после участия в шоу «Голос страны»
Как передает Politeka.net, Дан Балан прославился, когда создал у себя на родине группу O-Zone. Позже, когда артист начал сольную карьеру, он стал ориентироваться на страны СНГ. Сначала Балан покорил российский шоу-бизнес, записав дуэт с Верой Брежневой. Последние несколько лет он активно покорял украинскую публику.
Интерес к своей персоне Дан подогревал слухами о романе с Тиной Кароль. Звезды до сих пор отмалчиваются, когда им задают вопросы об их отношениях. Впрочем, поклонники Дана и Тины продолжают мечтать о воссоединении звезд.
На одной из фан-страниц появилось видео с концерта Балана, который состоялся до того, как артист стал мега-популярным в Украине. Артист выступал в каком-то клубе, исполняя свой хит «До утра».
«Какой же Данчик обаяшка. Прекрасных снов всем», - подписали видео авторы аккаунта.
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В комментариях поклонники стали восхищаться личностью музыканта.
«Как я его обожаю», «Он просто бог музыки», «Какой он умный человек, ммм», «Зажег на полную», «Талантливый, умный, красивый», «Покорил мое сердце», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Дан Балан в очередной раз подтвердил свой статус "сердцееда": "Взгляд испепеляет".
Как сообщала Politeka, в Сети раскрыли, где сейчас Балан, показав еще одну его любимую женщину.
Также Politeka писала, что в сети показали, как выглядел Дан Балан в начале своей карьеры, редкие кадры: «Сейчас намного лучше!».