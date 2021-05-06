Публіка обговорює рідкісне фото, яким поділилася мама співака Дана Балана Людмила Балан

Як передає Politeka.net, 63-річна молдавська співачка та ведуча, яку називають головною коханою жінкою Дана, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому показала свою матір Олександру - ще одну важливу жінку в житті співака, його рідну бабусю.

У синій куртці й хусточці вона позувала на тлі квітучого дерева і тюльпанів, що вже розпустилися.

У підписі Людмила повідомила, що відзначила Великдень у мами, а також присвятила їй зворушливий вірш-молитву.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто припустив, що Дан, швидше за все, теж був у гостях у бабусі, покинувши Україну. Деякі відзначили, що, можливо, він із Тіною Кароль. Як відомо, їм вже давно приписують роман, ще з часів спільного тренерства в попередніх сезонах "Голосу країни".

Фанати сімейства Балан відзначили, що бабуся Дана зберегла свою красу, і Людмила на неї дуже схожа.

"Дан напевно разом із Тіною"

"Величезного сибірського здоров'я вашій мамі, бабусі! Прожити ще багато щасливих років. Дочекатися від Дана внучку або онука. Всього Вам доброго"



"Дан покинув Україну на деякий час..."

"У Вас мама навіть в похилому віці красива жінка. Бажаю здоров'я, багато тепла близьких"

"Дан теж у Молдові"

"Нехай Бог дає здоров'я, прекрасній милій жінці, - Олександрі, мамі, бабусі! Уклін за виховання, за душевність і любов до людей.🙏❤️"

"Ваша мама така красива😍Ви на неї схожі 😍"

"❤️! Дан все ще в Румунії чи він повернувся в Молдову чи Україну? 🥰" - "зрозуміло що в Молдові на Великдень приїхав"

Нагадаємо, Дан Балан з карооким малюком на руках розбередив серця фанаток: "які ми солодкі".

Як повідомляла Politeka, Балан повеселився на зйомках відразу з декількома красунями: "Дан божеволіє зі своїми дамами".

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