Популярний молдавський співак Дан Балан за останні 20 років зумів підкорити не тільки свою рідну країну, а й довколишні країни

Як повідомляє Politeka.net, спочатку Балан став популярним у складі групи O-Zone, а в 2006 році вирішив зайнятися сольною кар'єрою. Артист орієнтувався на російську сцену і навіть записав кілька дуетів з російськими артистами. Пізніше Балан вирішив підкорити і Україну, ставши одним з тренерів вокального шоу «Голос країни».

Варто відзначити, що зараз Балан дуже привабливий харизматичний чоловік, але в молодості він був дуже худим. На одній з фан-сторінок з'явився архівний знімок зі співаком. На фото ще зовсім молодий Дан Балан з неголеним обличчям дивився прямо в кадр.

"Доброго ранку", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність свого кумира.

"Його не впізнати", "що за хлопчик, ніякої харизми", "справжнє визначення привабливості", "цей погляд унікальний! Просто спокусливий вогонь, який горить", "капець, який красень!", "Зараз виглядає набагато краще!",- пишу шанувальники.

Раніше ми писали, що мама Дана Балана показала в мережі його бабусю. На фото акуратно одягнена жінка позувала на тлі мальовничого саду.

Нагадаємо, що 63-річна мама Дана Балана показалася в міні-сукні і поділилася домашніми кадрами: "від щирого серця...".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан заінтригував повідомленням про сюрприз, фанатки в здогадах: "спочатку Тіна, тепер ось...".

Також Politeka писала, що мама Дана Балана викликала захват, з'явившись на сцені зі своєю юною копією: "Вау, красуні".