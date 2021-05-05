Популярний молдавський співак Дан Балан за останні 20 років зумів підкорити не тільки свою рідну країну, а й довколишні країни
Як повідомляє Politeka.net, спочатку Балан став популярним у складі групи O-Zone, а в 2006 році вирішив зайнятися сольною кар'єрою. Артист орієнтувався на російську сцену і навіть записав кілька дуетів з російськими артистами. Пізніше Балан вирішив підкорити і Україну, ставши одним з тренерів вокального шоу «Голос країни».
Варто відзначити, що зараз Балан дуже привабливий харизматичний чоловік, але в молодості він був дуже худим. На одній з фан-сторінок з'явився архівний знімок зі співаком. На фото ще зовсім молодий Дан Балан з неголеним обличчям дивився прямо в кадр.
"Доброго ранку", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність свого кумира.
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"Його не впізнати", "що за хлопчик, ніякої харизми", "справжнє визначення привабливості", "цей погляд унікальний! Просто спокусливий вогонь, який горить", "капець, який красень!", "Зараз виглядає набагато краще!",- пишу шанувальники.
Раніше ми писали, що мама Дана Балана показала в мережі його бабусю. На фото акуратно одягнена жінка позувала на тлі мальовничого саду.
Нагадаємо, що 63-річна мама Дана Балана показалася в міні-сукні і поділилася домашніми кадрами: "від щирого серця...".
Як повідомляла Politeka, Дан Балан заінтригував повідомленням про сюрприз, фанатки в здогадах: "спочатку Тіна, тепер ось...".
Також Politeka писала, що мама Дана Балана викликала захват, з'явившись на сцені зі своєю юною копією: "Вау, красуні".