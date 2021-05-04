Людмила Балан, мама Дана Балана, з яким приписують роман співачці Тіні Кароль, порадувала несподіваними кадрами зі своєю юною міні-копією

На тлі чуток про романтичний зв'язок між 36-річною українською співачкою Тіною та 42-річним молдавським красенем Даном публіка жадібно стежить не тільки за цією парочкою, але й за мамою Балана. До речі, Людмила у себе на батьківщині є відомою ведучою і співачкою. Яскрава блондинка веде активний спосіб життя, заряджаючи шанувальників своєю радістю і енергією постами в Instagram.

Днями 63-річна мама Дана похвалилася вдалим виступом зі своєю міні-копією - дівчинкою, яка вже почала будувати кар'єру співачки. Людмила і її підростаюча колега вбралися в однакові ансамблі: червоні сукні в білий горошок з пишними спідницями, і виконали запальну пісню на сцені, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Студія "Музичні краплі" представляє "Зірки в дзеркалі"!!! Мені було дуже приємно побачити себе в "дзеркалі" маленької зірки - Лаури Дарі!!! Вона дуже хотіла, щоб ми разом виконали пісню "Dor de noi", написану Дариною Раду і Клаудією Партоле. Всім спасибі за свято!!! ❤ ️", - підписала кадри Людмила.

Користувачі засипали виконавицю оплесками і компліментами в коментарях:

"😍Як класно заспівали разом🔥❤️ Вау, красуні🥰"

"Ух ти👏 😍 ви прекрасні!❤️"

"Суперр🔥 🔥 🔥Прекрасна Людмила 💐 🌺"

"Дякую за творчість, за розкриття цих маленьких талантів🙌❤️👏"

"Які ви класні красиві, так тримати 👏😍"

"Така яскрава, енергійна, красуня 😘 🥰 💜"

"Людмила дуже добре виглядає на свої роки... але одягається як підліток... ну якось не дуже"

"Дуже сильно красива 😍"

Нагадаємо, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив...".

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