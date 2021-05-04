Людмила Балан, мама Дана Балана, с которым приписывают роман певице Тине Кароль, порадовала неожиданными кадрами со своей юной мини-копией

На фоне слухов о романтической связи между 36-летней украинской певицы Тины и 42-летнего молдавского красавчика Дана публика жадно следит не только за этой парочкой, но и за мамой Балана. К слову, Людмила у себя на родине является известной ведущей и певицей. Яркая блондинка ведет активный образ жизни, заряжая поклонников своей радостью и энергией постами в Инстаграм.

На днях 63-летняя мама Дана похвасталась удачным выступлением со своей мини-копией - девочкой, которая уже начала строить карьеру певицы. Людмила и ее подростающая коллега нарядились в одинаковые ансамбли: красные платья в белый горошек с пышными юбками, и исполнили зажигательную песню на сцене, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Студия «Музыкальные капли» представляет «Звезды в зеркале»!!! Мне было очень приятно увидеть себя в "зеркале" маленькой звезды - Лауры Дари!!! Она очень хотела, чтобы мы вместе исполнили песню "Dor de noi", написанную Дарьей Раду и Клаудией Партоле. Всем спасибо за Праздник!!! ❤️", - подписала кадры Людмила.

Пользователи засыпали исполнительницу аплодисментами и комплиментами в комментариях:

"😍Как классно спели вместе🔥❤️ Вау, красотки🥰"

"Ух ты👏🏼😍 Вы прекрасны!❤️"

"Суперр🔥🔥🔥Прекрасная Людмила💐🌺"

"Спасибо за творчество, за раскрытие этих маленьких талантов🙌❤️👏"

"Какие вы классные красивые, так держать👏😍"

"Такая яркая, энергичная, красавица 😘🥰💜"

"Людмила очень хорошо выглядит на свои годы... но одевается как подросток... ну как-то не очень"

"Очень сильно красивая😍"

Напомним, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

Также Politeka писала, редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".