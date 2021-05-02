Мама артиста Дана Балана, Людмила, відома в Молдові співачка і ведуча, з'явилася в стильному образі

63-річна мати співака почала кар'єру телеведучої, бувши ще студенткою, передає Politeka.net.

Яскрава блондинка запам'яталася глядачам завдяки дитячим передачам, а також програмам про молдаван, які прославилися. Крім того, зірка записує пісні, отримуючи позитивні відгуки слухачів.

Артистка активно веде сторінки в соцмережах. Зараз на її Instagram підписані 32,4 тисячі користувачів мережі. В одному з останніх постів Людмила привітала підписників з Великоднем (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах артистку можна помітити в білій стильній міні-сукні. Зірка присіла на одне коліно. Вона завершила образ сонячними окулярами.

Крім того, Балан показала свої паски і писанки.

"Пелюстки квітів, сильно яскраві,

Я стискаю в своєму букеті

І від щирого серця молюся за всіх

Голосом, пронизаним світлом і вогнем ...

І я дякую Світлу, яке несе нам,

Господь наш Ісус На хресті.

ХВ!!!",- написала зірка.

За 12 годин публікація зібрала майже 4000 переглядів і багато коментарів.

"Здоров'я вам і вашим близьким🕊 🤍", "Світлого Великодня. Всіх благ Вам і Вашим рідним.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "красива!🤍 🦋 ", "Нехай Господь береже і душу зцілить! Зі Святом!🙏 ❤ ️ ", "Сімейство Балан зі святом Світлого Великодня! Нехай Господь береже всю вашу сім'ю! Здоров'я і щастя вам всім!❤️".

Нагадаємо, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

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