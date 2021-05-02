Мама артиста Дана Балана, Людмила, відома в Молдові співачка і ведуча, з'явилася в стильному образі
63-річна мати співака почала кар'єру телеведучої, бувши ще студенткою, передає Politeka.net.
Яскрава блондинка запам'яталася глядачам завдяки дитячим передачам, а також програмам про молдаван, які прославилися. Крім того, зірка записує пісні, отримуючи позитивні відгуки слухачів.
Артистка активно веде сторінки в соцмережах. Зараз на її Instagram підписані 32,4 тисячі користувачів мережі. В одному з останніх постів Людмила привітала підписників з Великоднем (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах артистку можна помітити в білій стильній міні-сукні. Зірка присіла на одне коліно. Вона завершила образ сонячними окулярами.
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Крім того, Балан показала свої паски і писанки.
"Пелюстки квітів, сильно яскраві,
Я стискаю в своєму букеті
І від щирого серця молюся за всіх
Голосом, пронизаним світлом і вогнем ...
І я дякую Світлу, яке несе нам,
Господь наш Ісус На хресті.
ХВ!!!",- написала зірка.
За 12 годин публікація зібрала майже 4000 переглядів і багато коментарів.
"Здоров'я вам і вашим близьким🕊 🤍", "Світлого Великодня. Всіх благ Вам і Вашим рідним.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "красива!🤍 🦋 ", "Нехай Господь береже і душу зцілить! Зі Святом!🙏 ❤ ️ ", "Сімейство Балан зі святом Світлого Великодня! Нехай Господь береже всю вашу сім'ю! Здоров'я і щастя вам всім!❤️".
Нагадаємо, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".
Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив...".
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