Популярный молдавский певец Дан Балан за последние 20 лет сумел покорить не только свою родную страну, но и близлежащие страны

Как сообщает Politeka.net, сначала Балан стал популярен в составе группы O-Zone, а в 2006 году решил заняться сольной карьерой. Артист ориентировался на российскую сцену и даже записал несколько дуэтов с российскими артистами. Позже Балан решил покорить и Украину, став одним из тренеров вокального шоу «Голос страны».

Стоит отметить, что сейчас Балан очень привлекательный харизматичный мужчина, но в молодости он был очень худым. На одной из фан-страниц появился архивный снимок с певцом. На фото еще совсем молодой Дан Балан с небритым лицом смотрел прямо в кадр.

«Доброе утро», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать внешность своего кумира.

«Его не узнать», «Что за мальчик, никакой харизмы», «Настоящее определение привлекательности», «Этот взгляд уникален! Просто соблазнительный огонь, который горит», «Капец, какой красавчик!», «Сейчас выглядит намного лучше!», - пишу поклонники.

Ранее мы писали, что мама Дана Балана показала в сети его бабушку. На фото аккуратно одетая женщина позировала на фоне живописного сада.

Напомним, что 63-летняя мама Дана Балана показалась в мини-платье и поделилась домашними кадрами: "От всего сердца...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан заинтриговал сообщением о сюрпризе, фанатки в догадках: "Сначала Тина, теперь вот…".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана вызвала восторг, появившись на сцене со своей юной копией: "Вау, красотки".