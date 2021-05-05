Популярный молдавский певец Дан Балан за последние 20 лет сумел покорить не только свою родную страну, но и близлежащие страны
Как сообщает Politeka.net, сначала Балан стал популярен в составе группы O-Zone, а в 2006 году решил заняться сольной карьерой. Артист ориентировался на российскую сцену и даже записал несколько дуэтов с российскими артистами. Позже Балан решил покорить и Украину, став одним из тренеров вокального шоу «Голос страны».
Стоит отметить, что сейчас Балан очень привлекательный харизматичный мужчина, но в молодости он был очень худым. На одной из фан-страниц появился архивный снимок с певцом. На фото еще совсем молодой Дан Балан с небритым лицом смотрел прямо в кадр.
«Доброе утро», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники стали обсуждать внешность своего кумира.
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«Его не узнать», «Что за мальчик, никакой харизмы», «Настоящее определение привлекательности», «Этот взгляд уникален! Просто соблазнительный огонь, который горит», «Капец, какой красавчик!», «Сейчас выглядит намного лучше!», - пишу поклонники.
Ранее мы писали, что мама Дана Балана показала в сети его бабушку. На фото аккуратно одетая женщина позировала на фоне живописного сада.
Напомним, что 63-летняя мама Дана Балана показалась в мини-платье и поделилась домашними кадрами: "От всего сердца...".
Как сообщала Politeka, Дан Балан заинтриговал сообщением о сюрпризе, фанатки в догадках: "Сначала Тина, теперь вот…".
Также Politeka писала, что мама Дана Балана вызвала восторг, появившись на сцене со своей юной копией: "Вау, красотки".