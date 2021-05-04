У мережі з'явилося незвичайне фото молдавського артиста Дана Балана, тепер від нього зажадали обіцяного

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, якому приписують бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, не дуже активний в мережі. Зате у нього Активний фан-клуб, який займається фан-аккаунтом виконавця в Instagram. Так, нещодавно на фан-сторінці, присвяченій артисту опублікували чарівне фото, а в підписі до якого заговорили про сюрприз. Відзначимо, що ця тема вже не раз піднімалася серед шанувальників Балана, багато хто пригадав, як він обіцяв щось нове в травні. Так що тепер фанати буквально завалили артиста питаннями про обіцяний сюрприз.

На новому фото, опублікованому в соцмережі, веселий Дан відображений на зйомках шоу. Туди він прийшов в сірому вбранні - джинсах, футболці і сорочці, і прихопив з собою гарний настрій, бо посмішка не сходить з його обличчя. "Готові до сюрпризів від Дана Балана?",- йдеться у підписі до фото.

Звичайно ця публікація викликала бурхливе обговорення серед шанувальників Балана. "Що там по "сюрпризам"?! Хоч щось нове є?", "Спочатку Тіна шокувала "Красивим скандалом з хорошим хлопцем". Тепер ось від Дана отримаємо черговий музичний вибух. Клас. Браво", "Чекаємо", "Дуже сильно чекаємо", "А що, будуть?", "Ми дуже чекаємо, Дан, твоїх сюрпризів!", "Добрий день! Чекаємо з нетерпінням! Сумуємо за тобою і без тебе, Дан!",- пишуть користувачі в коментарях до фото.

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